العاطل بيتوركا يقترب من العودة للاتحاد

المواطن - طارق سعد

ذكرت وسائل إعلام رومانية أن المدرب الروماني فيكتور بيتوركا يقترب من العودة للمرة الثالثة لتدريب فريق كرة القدم بنادي الاتحاد .

وبحسب موقع قناة Sport Ro فإن العرض الاتحادي بلغ 2 مليون يورو حتى نهاية الموسم، علماً أن بيتوركا لا يرتبط بتدريب أي فريق حالياً مما يسهل عملية التعاقد .

وفي حال تم الاتفاق بين الاتحاد والروماني بيتوركا، فهي المرة الثالثة التي يتولى بيتوركا تدريب الاتحاد بعد قدومه للمرة الأولى في أكتوبر 2014 و ديسمبر 2015 .

يُذكر أن بيتوركا سيكون خلفاً للأرجنتيني رامون دياز الذي أقالته إدارة نواف المقيرن بعد جولتين من بداية الدوري .

ويحتل الاتحاد المركز الأخير في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتلقيه 3 خسائر آخرها أمام التعاون بخماسية لثلاثة أهداف ، حيث أشرف الوطني بندر باصريح مؤقتاً على تدريب الاتحاد .