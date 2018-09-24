العثور على ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر

المواطن - واس

عثرت فرق التشكيل البحري في قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، على ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في البحر الأحمر.

وأكد مصدر عسكري في فرق التشكيل البحري في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أنهُ تم العثور على الألغام البحرية قبالة سواحل مدينة ميدي في محافظة حجة اليمنية كانت قد زرعتها الميليشيا قبل فرارها من المدينة.

ولفت المصدر إلى أن فرق التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة تقوم بدوريات متواصلة ومهام استطلاعية مستمرة بسواحل وجزر البحر الأحمر لتأمينها.