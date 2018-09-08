العثور على النجم ماك ميلر جثة هامدة داخل منزله.. وهذا ما قاله في آخر تغريداته

المواطن - الرياض

عثرت الشرطة الأمريكية على الفنان ومغني الراب الأمريكي ماك ميلر جثة هامدة داخل منزله في لوس أنجلوس.

وتسببت جرعة زائدة من المخدرات في إنهاء حياة الممثل والمغني الأمريكي ماك ميلر، أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ26، وفقاً لتقارير أمريكية.

وذكر موقع “ديلي ميل” أن سلطات الأمن أعلنت خبر وفاة النجم الشاب ماك ميلر في منزله بوادي سان فيرناندو بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكان ماك ميلر يعاني مؤخراً من المشاكل النفسية وذلك بعد انفصاله عن النجمة الشابة أريانا جراندي والتي استمرت لأكثر من 5 سنوات، إلى جانب إيقافه خلال شهر مايو الماضي بسبب حادثة سير وهروبه من موقع الحادث ليعترف بعدها بارتكابه الحادثة.

وتداول جمهور المغني الأمريكي ماك ميلر، آخر تغريدة كتبها قبل وفاته بـ19 ساعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء على لسان ماك ميلر: “اذهبوا واحصلوا على تذاكر جولتي، سأحضر فرقة وسيكون العرض مميزاً كل يوم،، أتمنى أن تبدأ الجولة غدًا”.