العثور على 6 رؤوس مقطوعة بجانب الطريق

المواطن - متابعة

في مشهد مفزع، عثرت الشرطة في ولاية سونورا شمالي المكسيك على 6 رؤوس بشرية مقطوعة في مبرد بلاستيكي على جانب الطريق.

وأفاد مسؤول في سونورا بأنه تم الإبلاغ عن الحادث المروع عبر رقم الطوارئ، وتحدث المسؤول شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولم تكن هناك معلومات فورية عن هوية الرجال، ولم يتم العثور على جثثهم على الفور، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

وتم اكتشاف الرؤوس، يوم أمس الجمعة، بالقرب من مدينة سيوداد أوبريغون، حيث عادة ما تترك عصابات المخدرات غالبا رؤوسا مقطوعة كتحذير للمنافسين أو السلطات.

وحتى الآن، لم تشهد سونورا الكثير من العنف ضد المخدرات مثل الولايات الشمالية الأخرى.