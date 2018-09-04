العدالة يلدغ الكوكب بهدف قاتل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الكوكب والعدالة، في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بفوز العدالة بهدف دون رد.

وحاول الفريقان خلال الشوط الأول من المباراة الضغط بكثافة هجومية، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الكوكب والعدالة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني قاتل نادي العدالة، وذلك من أجل تسجيل هدف وخطف النقاط الثلاث للمباراة.

وتمكن نادي العدالة بعد معاناة من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة ليحقق ثلاث نقاط غالية.

وكانت مباراة العدالة والكوكب أقيمت على ملعب نادي الشعلة.

وكان العدالة تعادل في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان مع نادي هجر بهدف لكل فريق، بينما خسر الكوكب من نادي العين بثلاثية دون رد.