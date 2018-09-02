العربة المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في دومة الجندل

المواطن - دومة الجندل

بدأت الوحدة المتنقلة اليوم الأحد في تقديم خدماتها للنساء في محافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف، ولمدة ثلاثة أسابيع، في إطار تفعيل القطاع لمبادرة “موجودين” المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الأحوال المدنية تهدف من خلال إطلاقها لمبادرتي “موجودين” و”نأتي إليك”، إلى تسهيل تقديم الخدمة لعموم عملائها من الرجال والنساء، واختصار الوقت والجهد عليهم.

الجدير ذكره، أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية “الزواج، الطلاق” وتعديل المهن للنساء.