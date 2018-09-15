العقوبات في انتظار هتان باهبري

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، هتان باهبري مُهددًا بتوقيع عقوبة كبيرة عليه، عقب إساءته لنادي الفيحاء، بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة تجاه هتان باهبري عقب تصريحاته التي حملت إساءة لنادي الفيحاء.

وقال هتان باهبري خلال تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الشباب والفيحاء: “المركز الإعلامي للفيحاء أكد أنهم سيفوزون على الشباب.. نادي الشباب ليس محطة عبور، واستطعنا أن نكسر خشمك”.

واضطر المراسل التلفزيوني لإنهاء اللقاء مع هتان باهبري بعد تصريحاته بشأن نادي الفيحاء، واعتذر على هذا اللفظ.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ استغرابه من تصريحات هتان باهبري بعد مباراة الشباب والفيحاء، وقال: “ما فعله لاعب المنتخب ونادي الشباب هتان فعل لا يمثل عاداتنا وتقاليدنا … من المعيب أن يمر الموضوع مرور الكرام !”.

وانتهت مباراة الشباب والفيحاء في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالليوث بثلاثية مقابل هدف.