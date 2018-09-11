العقيل يودع أبناء الشباب ودائمًا في خدمتهم

المواطن - محمد سمعه

أكد أحمد العقيل، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، أنه لن يبتعد عن الليث ولن يتقاعس عن خدمته حتى بعد استقالته من رئاسة النادي.

وقال أحمد العقيل بعد استقالته من رئاسة الشباب: تقدمت باستقالتي هذا اليوم من رئاسة مجلس إدارة نادي الشباب لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، شاكرًا له ما قدم من دعم للنادي جنبه الكثير من القضايا والصعوبات وسأظل ابنًا من أبناء النادي، ولن أتوانى في خدمة النادي في جميع المجالات.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، كلّف خالد البلطان برئاسة الشباب لمدة عام بعد رحيل أحمد العقيل.

سيواجه نادي الشباب في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، فريق الفيحاء يوم الجمعة المقبل.