العمدة صلاح السعدني في ظهور نادر وابنه أكلت “قفا معتبر”

المواطن - سعد البحيري

تداول مغردون صورًا حديثة للفنان صلاح السعدني الذي اشتهر بدور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية الذي يعتبر علامة فارقة في حياته الفنية.

الصور المتداولة نشرها أحمد نجل صلاح السعدني مع تعليق طريف أكد فيه أن والده كان يرفض التصوير لكن ابنه أصر إلا أن يلتقط له بعض الصور لكنه تعرض للضرب من والده على “القفا”.

وقال أحمد السعدني: “أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير بس أنا صورته بالعافية قلتله انت واحش ناس كتير عايزين يطمنوا عليك صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا معتبر بس كله بيعدي صباح الفل”

وانهالت التعليقات التي تعبر عن السعادة بظهور صلاح السعدني حيث كتبت الفنانة سيمون:”ده وهدان القط العمدة الجميل الغالي ربنا يبارك لنا فيه ويسعدنا ويمتعنا”.

أما الفنانة ندى بسيوني فقالت :” ربنا يبارك فيه فنان وإنسان عظيم جدا… فرحنا بصورته جدا”.

بدوره أشاد مصطفى راغب بمواقف صلاح السعدني الوطنية والقومية حيث قال :”صلاح السعدني من الناس اللي أفتكر كان ليها مواقف مشرفة وفاكر وأنا صغير أيام مبارك شوفته في وقفة للتضامن مع فلسطين”.

والمعروف أن صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 -) وهو حاصل على بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.

دخل صلاح السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سوياً بمسرح الكلية، عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون.