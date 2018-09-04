العمل تنفذ 23 ألف جولة تفتيشية وتضبط 3050 مخالفة على الفنادق والوحدات السكنية

المواطن - الرياض

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 23472 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي “الفنادق والوحدات السكنية المفروشة”، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الإيواء.

وكشفت الجولات التفتيشية التي انطلقت منذ تاريخ 14/ 4/ 1439هـ، عن التزام 20540 منشأة بقرار التوطين وذلك بنسبة 88%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2932 منشأة بنسبة 12%.

وضبطت الحملات التفتيشية 3050 مخالفة، بلغ عدد مخالفات التوطين منها 2774 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 276 مخالفة.

وتستمر الوزارة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات، بما فيها قطاع الإيواء السياحي، للتأكد من التزامها بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع، إذ تحرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع.

وتدعو الوزارة عملاءها إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.