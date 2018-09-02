العمل تنفي مزاعم تصحيح أوضاع أبناء إحدى الجنسيات العربية

العمل تنفي مزاعم تصحيح أوضاع أبناء إحدى الجنسيات العربية

2018/09/02
الساعة 4:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مزاعم وجود آلية جديدة لتصحيح أوضاع أبناء إحدى الجنسيات العربية المتواجدين على أرض المملكة.

وقالت العمل في بيان مقتضب عبر تويتر : لا صحة لما يتم تداوله حول وجود آلية تصحيح جديدة لأوضاع إحدى الجنسيات العربية العاملة في المملكة.

ولم تحدد الوزارة الجنسية المشار إليها لكن مغردين كانوا قد تداولوا قائمة بالامتيازات التي يحصل عليها أبناء الجالية السودانية في المملكة مع أنباء عن وجود نية لتصحيح أوضاع العاملين ومرافقيهم لكن الوزارة نفت هذه المزاعم.

 


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