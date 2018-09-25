العواد: تدشين قطار الحرمين ضمن النقلات الحضارية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات

العواد: تدشين قطار الحرمين ضمن النقلات الحضارية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات

2018/09/25
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم لقطار الحرمين الشريفين السريع يأتي ممثلاً للنقلات الحضارية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات.

وقال العواد: في عهد الخير والنماء، يأتي تدشين قطار الحرمين السريع ممثلاً للنقلات الحضارية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات بقيادةٍ حكيمة ورؤيةٍ سديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، لخدمة المواطنين والحجاج والمعتمرين وتيسير تنقلاتهم بين الحرمين الشريفين.


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