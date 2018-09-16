العواد: رعاية خادم الحرمين لاتفاقية جدة للسلام تعكس مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا

المواطن - جدة

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أن رعاية المملكة لتوقيع اتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا اليوم تعكس الثقة العالية التي تتمتع بها المملكة إقليميًا ودوليًا.

وقال العواد: إن رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله،لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا بحضور أممي، تعكس الثقة العالية التي تتمتع بها المملكة لدى هذين البلدين وفي العالم، كما تبرهن على صدق النوايا والمساعي السعودية لاستقرار القرن الأفريقي والمنطقة بشكل عام.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى توقيع كل من الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اليوم اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

عقب ذلك، قلد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامة الرئيس الإريتري، ودولة رئيس الوزراء الإثيوبي قلادة الملك عبدالعزيز.