العواد: عام دراسي جديد ينسج في صفحة التاريخ جهد معلمٍ متحفزٍ وطالبٍ متشوق

العواد: عام دراسي جديد ينسج في صفحة التاريخ جهد معلمٍ متحفزٍ وطالبٍ متشوق

2018/09/02
الساعة 11:03 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شارك وزير الإعلام عواد بن صالح العواد الطلاب والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بداية العام الدراسي الجديد، بتغريدة عبر من خلاله عن تفائله بعام جديد مشرق على الوطن بكل خير.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ها هو عام دراسي جديد يشرق على وطن الخير، لينسج في صفحة التاريخ جهد معلمٍ متحفزٍ وطالبٍ متشوق، لتحقيق أمل الأمهات والآباء ومستقبل البلاد”.

 

 


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