العواد يلتقي نظيره الباكستاني ويزور التلفزيون الحكومي في إسلام آباد

المواطن - الرياض

التقى وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، في إسلام آباد، وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فؤاد حسين شودري، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية باكستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

ومن جهة أخرى، زار وزير الإعلام الدكتور صالح العواد مقر التلفزيون الحكومي الباكستاني، يرافقه وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، حيث أعرب العواد عن سعادته بما شاهده من إمكانيات فنية وتقنية لدى التلفزيون الباكستاني.



كما التقى وزير الإعلام الدكتور عوّاد العواد بنخبة من الإعلاميين والكتاب والصحافيين الباكستانيين في البيت السعودي بإسلام آباد، وذلك على هامش مأدبة العشاء التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي تكريمًا للوزير العواد والوفد المرافق.