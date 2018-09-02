العودة_للمدارس .. رسالة للمعلمين وأولياء الأمور في أول يوم دراسة

المواطن - الرياض

ينطلق اليوم الأحد آلاف الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق وواعد، وعام جديد مليء بالإنجاز والطموح والعلم والتعلم، وذلك بعد انتهاء إجازة نهاية العام.‎‏

وفي هذا السياق دشن مغردون وسماً بعنوان “العودة للمدارس”، حيث انهالت الدعوات للأبناء من الطلبة والطالبات بعام موفق، كما وجه مغردون رسالة لأولياء الأمور والمعلمين مع بداية الدراسة بإعلاء قيمة العلم والتعلم وأثره في حياة الطلاب.

وعلق DR. AHMED AL FUTAISI بقوله: “تمنياتي وتهنئتي لطلاب وطالبات عُمان وللأسرة التربوية بعام دراسي مفعم بالهمّة والجد والنشاط والنجاح والتوفيق.. والحمد لله رب العالمين القائل في كتابه: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}.

وقالت حنونه: “عندي شعور بالفرح لان ولدي راح يدخل مرحله جديده اول سنه له ومختلط بالحزن لانه يسالني ياماما مين يروح معي يترجاني اروح معه.. تمنيت ابوه ياخذه معه بس للاسف شعور يوجع يتيتم وابوه حي”.

وقالت صاحبة حساب خادمة وطني: “يارب سنة مميزة لابنائنا، اللهم وفقهم وافتح على قلوبهم ونور بصائرهم، اللهم فهمهم مالا يفهمون وعلمهم كل علم مفيد وعينهم على التفوق والنجاح وسخر لهم المعلمين الطيبين المتمكنين، اللهم نستىدعك اولادنا وبناتنا، فاحفظهم واجعلهم عز للدين والوطن، اللهم وفق كل معلم ومعلمة”.

وقال آخر موجهاً حديثه للمعلمين: “أخي المعلم نرجو منك عدم إثقال كواهل أولياء أمور الطلاب بكثرة الطلبات، مراعاة لتلك الفئة التي لا تملك ثمن الفسحة لأولادها، فملابس أطفالهم قد ضاقت، إما للبسهم إياها للعام الثاني على التوالي، أو أنه قد ورثها من أخيه الأكبر منه سنًا!”.

وعلقت أخرى بقولها: “اليوم سيبدأ فلذات أكبادنا مشوار ، جني الثمار، اللهم اجعله عام خير وبركة على أبنائنا وبناتنا، رب اشرح صدورهم ويسر أمورهم ونور قلوبهم وعقولهم، وارزقهم المعلم الكافي، والصديق الوافي،والعلم النافع، اللهم ألهمهم الصواب،وأنزع الضيق والقلق من نفوسهم وسهل عليهم كل عسير”.

وقال صاحب حساب زهايمر: “عبارة مكتوبة في جامعة هارفارد تقول : ألم الدراسة لحظة وتنتهي لكن إهمالها ألم يستمر مدى الحياة”، وقال قبلهم الامام الشافعي : من لم يذق مر التعلم ساعةً تجرع ذل الجهل طول حياته، ” علموا أبناءكم مثل هذه العبارات ولا تتبادلوا رسائل السخرية والخوف من الدراسة والعمل”.