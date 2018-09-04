الغامدي مُسن يعيش في الأردن ويتمنى العودة إلى الباحة

المواطن- أمل سعيد الغامدي

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمسن يدعى محمد علي جلال الغامدي، سعودي الجنسية، يعيش حالياً بعجلون في الأردن، حيث تعود أصول والده لقرية الصقاع ببلجرشي بمنطقة الباحة.

وظهر الغامدي وهو يحكي عن معاناته منذُ صغره، حيث هاجر والده لفلسطين وتوفي بها، وهو من مواليد عام ١٩٢٧م بمدينة الرملة بفلسطين، ويعيش الآن وحيداً بالأردن.

وقال الغامدي إنه يتمنى العودة إلى أهله في قبيلة غامد، وأن يجد مكاناً لرعايته ومَن يعتني به بعد أن كبر في السن، ولا يستطيع أن يهتم بنفسه.