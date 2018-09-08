الغبار يضرب 7 مناطق غدًا

الغبار يضرب 7 مناطق غدًا

2018/09/08
الساعة 6:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي الرياض والقصيم، وطقس رطب على الأجزاء من السواحل الغربية للمملكة.


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