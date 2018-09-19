الغذاء والدواء تحذر من 3 منتجات كحل عيون خطيرة

المواطن - الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات كحل عيون، لاحتواء اثنين منها على نسبة عالية من الرصاص، واحتواء الآخر على نسبة عالية من الرصاص والأنتيمون والزرنيخ والعدد المايكروبي تجاوزت الحد المسموح به.

وأوضحت الهيئة، أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجي كحل عيون على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ولفتت إلى أن المنتج الأول يحمل اسم “كحل الأثمد الأسود بماء زمزم ومياه ورد سورما ماميرا الحرمين أصفهاني” “AL-ASMAD EYELINER BLACK” وتاريخ صلاحيته 01/2022. أما المنتج الثاني فهو “كحل الأثمد الأحمر الأصلي بماء زمزم وماء الورد” “AL-ASMAD ALHARMAIN ZAM ZAM & ROSE WATER” وتاريخ صلاحيته 06/2022.

وتطرقت الهيئة إلى أن نتائج التحليل أظهرت احتواء منتج كحل آخر يحمل اسم “كحل الأثمد الأسود الأًصلي بماء زمزم وماء الورد سورما مهميرا” ” AL-ASMAD ALHARMAIN ZAM ZAM & ROSE WATER”، على نسبة عالية من مادة الرصاص والأنتيمون والزرنيخ والعدد المايكروبي تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943 مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية منها يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأشارت “الهيئة” إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.