الغذاء والدواء تحذّر من عدسات فریش لوك – كالار بلیندز المقلدة

المواطن - الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عدسات لاصقة مقلدة للعلامة التجارية “فريش لوك كالار بليندز” (Freshlook Colorblends)، التي ينتجها مصنع سيبا ڤيجن (Ciba Vision).

وأوضحت “الهيئة”، أن سبب التحذير وجود منتجات مقلدة للمنتج الأصلي في الأسواق المحلية لرقم التشغيلة 257264 .

وأشارت، في بيان عبر حسابها الرسمي، إلى أن المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية تلقى شكوى بخصوص مؤسسة تسوّق عدسات مقلدة لمنتج أصلي، وتواصلت الهيئة مع الشركة والممثل القانوني للمنتج الأصلي، وبعد دراسة الفروقات بين المنتجين الأصلي والمقلد تم إثبات حالتي الغش والتقليد.

ولفتت إلى أن استخدام العدسات اللاصقة المقلدة غير آمن، ويزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات ميكروبية، وجفاف وحكة للعين وتقرحات أو خدوش بالقرنية، وحرقان شديد بالعين.

وأكدت “الغذاء والدواء” أنها عمّمت على جميع المنافذ الحدودية ومفتشي الأسواق المحلية لمنع دخول المنتج المقلد نظراً لما قد يسببه من ضرر على المستخدم، إضافة إلى ضبط المنتج المقلد بالأسواق وتطبيق الإجراءات النظامية حيال من يستورده أو يسوّقه.

ودعت “الهيئة” إلى إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بهذا المنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموّحد على الرقم 19999، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.