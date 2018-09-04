الغنام والمنصور لا يفترقان.. 3 أشهر حافلة بالنجاح

المواطن - مروة نبيل

تألق الثنائي سلطان الغنام وحمد آل منصور بشكل لافت خلال الفترة الماضية، سواء أثناء لعبهما في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أو بعد الانضمام إلى النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وظهر الغنام ومنصور بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك الأول في 19 مباراة مع العنابي بالدوري السعودي للمحترفين، وصنع هدفين، فيما لعب الثاني 16 لقاء.

وقاد كل من الغنام ومنصور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لاحتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، والوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الإطاحة بالنادي الأهلي من نصف النهائي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بصعوبة أمام الاتحاد، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، إلا أن خبرة لاعبي العميد حسمت اللقاء في الوقت القاتل.

وانتقل بعد ذلك الثنائي الغنام ومنصور إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وظهرا بشكل مميز مع العالمي في بداية الموسم الرياضي الحالي، ليُكللا مجهودهما بالانضمام سويًا إلى صفوف المنتخب السعودي.

واستدعى المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، حمد آل منصور إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر الرياض، استعدادًا لمباراة بوليفيا الودية، ثم قرر ضم سلطان الغنام بعد إصابة نجم الهلال محمد البريك.