الغنام يعوض البريك في الأخضر

المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، استبعاد نجم نادي الهلال محمد البريك من معسكر الرياض، استعدادًا لمواجهة بوليفيا وديًا.

واستدعى المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سلطان الغنام بدلًا منه، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز خلال مباراة العالمي وأُحد، في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء استبعاد محمد البريك من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر الرياض، بناء على تقرير الجهاز الطبي بالأخضر، الذي أكد عدم تعافي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الهلال والفيحاء، ما يصعب تجهيزه لمباراة بوليفيا الودية.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد بدأ، مساء الاثنين، الاستعداد لمواجهة نظيره البوليفي وديًا على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك في إطار تجهيزات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.