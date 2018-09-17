الفالح يستعرض مع نظيره الروسي ديناميكيات العرض والطلب على النفط

المواطن - واس

استضاف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في العاصمة الروسية موسكو أمس، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع الراهن لأسواق النفط العالمية والعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة، وأعربا عن رضاهما عن الوضع الحالي للتعاون الثنائي بين الجانبين.

كما ناقش الوزيران ديناميكيات العرض والطلب على النفط، وركزا بشكل خاص على وضع الاقتصاد العالمي، والطلب على النفط والمخاطر المحتملة على صعيد العرض.

وأكد كل من الفالح ونوفاك مجددًا على التزامهما المشترك بضمان كفاية الإمدادات النفطية، لاسيما في ظل الشكوك التي تخيم بظلالها على الأسواق، مشددين أيضًا على التزامهما المستمر والمتواصل بالاستجابة لتطورات السوق بصورة سريعة وملائمة والتعاون الوثيق مع شركائهما.

وكرر الوزيران عزمهما على مواصلة العمل نحو إقامة إطار تعاون بعيد المدى بين الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها ليكون ركيزة في سبيل تعزيز استقرار السوق بشكل استباقي، مع خدمة مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي في الوقت ذاته.

وفي الختام، لبى المهندس خالد الفالح دعوة نظيره الروسي لحضور أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده في موسكو خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر.