الفتاة أمجاد تعاني من الأنيميا المنجلية منذ ولادتها والديون تهدد والدها بالسجن

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شكا مسفر علي القرني والد الفتاة أمجاد من أن ابنته تعاني من الأنيميا المنجلية الحادة بنسبة ٩١٪؜، وتحتاج نقل دم بشكل شهري.

وأضاف في رسالة لـ”المواطن“، أن ابنته تبلغ من العمر ١٩ عاما وتعاني من المرض منذ ولادتها، مشيرا إلى أنه تحمل الديون في سبيل علاجها ولم يستطع الوفاء بسدادها، حيث إنه متقاعد ويعول أسرة مكونة من ٧ أفراد بالإضافة إلى والده ووالدته.

وأشار والد الفتاة إلى أن الديون تسببت في إيقاف خدماته، وهو مهدد الآن بالسجن ويأمل من أهل الخير الوقوف إلى جانبه لقضاء دينه ورفع الإيقاف عن خدماته من أجل مواصلة علاج ابنته.

ولفت إلى أن لديه شفاعة من عدد من القضاة من أجل مساعدته والوقوف معه .

“المواطن“، تحتفظ بكافة الأوراق والوثائق التي تثبت حالة الفتاة أمجاد والديون التي أثقلت كاهل والدها.