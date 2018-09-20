الفتح يُعطل انطلاقة الشباب بتعادل إيجابي

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الشباب والفتح ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأت مباراة الشباب والفتح بشكل سريع للغاية، لرغبة كلا الفريقين في هز الشباك سريعًا، ونجح نجم الليوث، البرازيلي أرثر كايكي من إحراز الهدف الأول بعد مرور 8 دقائق على انطلاق لقاء جولة الوطن.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي بعد هدف الليوث، وتمكن النجم ماتياس جراي من تسجيل هدف التعادل في مباراة الشباب والفتح في الدقيقة 25.

وشهد الشوط الثاني من مباراة الشباب والفتح محاولات من لاعبي الفريقين، لفض اشتباك التعادل الإيجابي وخطف نقاط اللقاء الثلاث، إلا أنها باءت بالفشل، لتنتهي مواجهة جولة الوطن بنتيجة 1/1.

وكان يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الفوز بمباراة الشباب والفتح لاستغلال الانطلاقة المميزة في بداية الموسم، بعد تحقيق فوزين متتاليين على حساب الاتحاد والفيحاء.

وبعد مباراة الشباب والفتح اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالليوث رصيده لـ7 نقاط في صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات جولة الوطن، ووصل النموذجي لـ3 نقاط.

الهدف الأول لنادي ⁧#الشباب⁩ سجله اللاعب ارثر كايكي في الدقيقة 8

الشباب 1 : 0 الفتح

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/At7g0ZjXSG — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018

الهدف الأول لنادي ⁧#الفتح⁩ عن طريق اللاعب ماتياس جراي في الدقيقة 25

الشباب 1 : 1 الفتح

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/fY171unB7S — دوري بلس (@dawriplusksa) September 20, 2018