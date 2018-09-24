الفرنسي ديشان أفضل مدرب بالعالم في 2018

المواطن - محمد سمعه

فاز الفرنسي ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بلقب أفضل مدرب في العالم عن عام 2018 خلال حفل توزيع جوائز الفيفا.

وتمكن ديشان من التفوق على مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا لنيل أفضل مدرب من فيفا.

وكان ديشان قاد المنتخب الفرنسي للفوز ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا، للمرة الثانية في تاريخ الديوك.

يذكر أن ديشان كان فاز بلقب كأس العالم كلاعب مع منتخب فرنسا عام 1998.