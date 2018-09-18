الفريدي وراموس خارج حسابات النصر ضد القادسية

المواطن - طارق سعد
علمت مصادر “المواطن” أن المدافع البيروفي راموس لن يرافق بعثة الفريق النصراوي المغادرة الليلة إلى الدمام لخوض لقاء القادسية ضمن الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبالرغم من تواجده عصر اليوم في تدريبات التحضير للقاء القادسية، إلا أن الأوروغواياني كارينيو مدرب النصر فضل استبعاد راموس لتأخر انضمامه للفريق الأصفر بعد فترة التوقف .
وتبدو حظوظ أحمد الفريدي ضعيفة في المشاركة في لقاء الغد لعدم الجاهزية الكاملة.
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