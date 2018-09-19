الفضلي يشكر الملك بعد اعتماد أكثر من 7 مليارات ريال للتنمية الزراعية

المواطن - الرياض

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يوليه من رعاية واهتمام لأبنائه المزارعين في كافة مناطق المملكة، مشيرًا إلى ما يلقاه هذا القطاع وكافة منسوبيه من دعم سخي في مختلف الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 خاصة في المجالات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي بلغت اعتماداته المالية مبلغاً قدره (7 مليارات و350 مليون ريال) على مدى 7 سنوات، إضافة إلى مبلغ (مليار و500 مليون ريال) كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ (250 مليون ريال) سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور ، مشيراً إلى أن موافقة المقام الكريم تأتي في إطار توجهات الدولة في سبيل تمكين القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.

كما أوضح الفضلي أن البرنامج يشمل عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال ثمان برامج فرعية هي: صغار مربي الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنحل والعسل، والورد، والبن العربي، والمحاصيل البعلية، إضافة إلى تطوير القيمة المُضافة من الحيازات الزراعية الصغيرة.

وفي ختام تصريحه أكد المهندس الفضلي أن الوزارة وكافة القطاعات التابعة لها سوف تعمل على إنفاذ الأمر الكريم بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة نحو توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين في كافة أرجاء المملكة، سائلاً الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.