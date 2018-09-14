الفيحاء ضد الشباب .. المدربان يدفعان بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان غوستافو كوستاس وماريوس سوموديكا، عن تشكيل مباراة الفيحاء ضد الشباب، التي ستُقام على إستاد مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الفريق البرتقالي في مباراة الفيحاء ضد الشباب كالتالي؛ كريستيان بونيا، أحمد بامسعود، نواف الصبحي، سامي الخيبري، توفيق بوحميد، عبدالرحمن بركة، نالدو سانتوس، ضيف الله القرني، عبدالله آل سالم، دانيلو أسبريا وروني فرنانديز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق البرتقالي في مباراة الفيحاء ضد الشباب كل من؛ مسلم آل فريج، جيجي باروس، نايف كريري، أليكساندروس تزيوليس، حسن جعفري، ماجد النجراني، عبدالكريم القحطاني، عبدالرحمن اليامي ونايف عبدلي.

فيما جاء تشكيل الليوث في مباراة الفيحاء ضد الشباب كالتالي؛ فاروق بن مصطفى، جمال بالعمري، عبدالله الخيبري، بوديسكو، أرثر كايكي، جامان، إيلر سيلفا، لويز أنطونيو، هتان باهبري، صالح القميزي، وناصر الشمراني.

وعلى مقاعد بدلاء الليوث في مباراة الفيحاء ضد الشباب يجلس كل من؛ خالد كعبي، صوماليا، عبدالمجيد الصليهم، محمد سالم، وليد حزام، فهد غازي، عبدالملك الشمري، عبدالمجيد عريشي وفهد الحبيب.

وقبل مباراة الفيحاء ضد الشباب اليوم، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالليوث من الفوز على نظيره الاتحاد في الجولة السابقة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما خسر الفريق البرتقالي أمام الهلال بهدف دون رد.