الفيحاء ينتفض

المواطن - مروة نبيل

الفيحاء خالف توقعات الجماهير المتابعة لمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تنبأ الجميع بانطلاق مميزة للفريق البرتقالي، خاصة أنه كان أحد أبرز الفرق في النصف الثاني من الموسم الرياضي الماضي.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أداءً مخيبًا للآمال في بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث مُني بثلاثة هزائم متتالية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتذيل جدول ترتيب المسابقة المحلية بدون نقاط.

وبدأ الفيحاء منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة أمام الهلال بهدف دون رد، قبل أن يُهزم بثلاثية مقابل هدف أمام الشباب، ثم تعرض لخسارة ثقيلة أمام الاتفاق بثلاثة أهداف نظيف.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن من الفوز على القادسية برباعية مقابل هدفين، ليحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة المحلية، ويعود لتقديم الأداء المميز مُجددًا.

وتأمل جماهير نادي الفيحاء أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم صحوته خلال المباريات المقبلة، بعد العودة إلى الانتصارات أمام القادسية، خاصة أن الفريق البرتقالي يتسم بالاستقرار الفني، بعد احتفاظه بمعظم محترفيه ومدربه جوستافو كوستاس.

وشهدت مباراة الفيحاء أمام القادسية، تألق لاعبي الفريق البرتقالي الأجانب، خاصة التشيلي روني فيرنانديز، هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، الذي استعادة ذاكرة التهديف، بجانب دانيلو أسبريا الذي تألق وأحرز هدفًا في الوقت القاتل.