الفيصلي .. الأعلى دقة في التسديد بدوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره أُحد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي صاحب أعلى نسبة في دقة التسديد بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور جولتين على انطلاقه، بنسبة وصلت لـ68.8%.

وسدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي 16 تسديدة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، كان بينها 11 تسديدة على المرمى، ما يدل على قوة العنابي وتميزه في التصويب.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالتعادل بهدفين أمام الباطن، وخسر في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف أمام النصر، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات خلال مباراة أُحد اليوم.