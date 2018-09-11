الفيصلي يستعد لمباراة النصر بتمارين لياقية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، صباح اليوم الثلاثاء، تدريباته في صالة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل بمقر النادي، استعدادًا لمباراة النصر المقبلة.

وركز مدرب اللياقة جيوفاني ميلتشيوري، خلال المران الصباحي على تدريبات التقوية البدنية تنوّعت ما بين تمارين لياقية باستخدام العديد من أجهزة الحديد.

ومن المُقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مرانًا عند الساعة السابعة مساء ، على الملعب الرئيسي بالنادي، لتطبيق الجمل التكتيكية وعدد من التمارين البدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره النصر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي أمام الباطن بهدفين لكل فريق.