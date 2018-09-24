الفيفا يكشف النقاب عن تشكيلة THE BEST في 2018 .. ورونالدو وميسي يغيبان

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تشكيلته المثالية لعام 2018، والتي جاءت ضمن حفل جوائز الأفضل والمُقام حاليًّا في دولة بريطانيا.

وجاء تشكيل الفيفا المثالي مكونًا من:

في حراسة المرمى: دايفيد دي خيا.

في خط الدفاع: البرازيلي داني ألفيش، الفرنسي رفائيل فاران، الإسباني سيرخيو راموس، البرازيلي مارسيلو.

في خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش، الفرنسي نغولو كانتي، إدين هازارد.

في خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كيليان مبابي.

يذكر أن مبابي تُوج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

شهد الحفل عدم تواجد ليو ميسي وعدم تواجد رونالدو لتسلم جائزة الأفضل في تشكيل الفيفا.