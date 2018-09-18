القادسية ضد النصر .. العالمي يحلم بإنجاز موسم التتويج بالدوري

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة القادسية ضد النصر في أولى مواجهات الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستنطلق، مساء يوم غد الأربعاء.

وقبل مباراة القادسية ضد النصر في الجولة الثالثة، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشكل مميز، حيث حقق فوزين متتاليين بهدفين مقابل هدف على حساب أُحد والفيصلي.

وكانت بداية الفريق القدساوي مميزة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل سلبيًا مع الفتح في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب على الاتحاد بثلاثية دون رد، ليوجه رسالة للعالمي بأنه لن يكون الخصم السهل في مباراة القادسية ضد النصر غدًا.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، الفوز في مباراة القادسية ضد النصر غدًا، حيث إن موسم 2014/ 2015، هو الأخير الذي تمكن فيه العالمي من الفوز خلال أول ثلاث جولات، حينما حقق الفوز في أول 6 مباريات على التوالي.

وانتهى موسم 2014/ 2015، بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي للقب الدوري السعودي للمحترفين، لذلك تُمني الجماهير النفس بمواصلة الانتصارات في مباراة القادسية ضد النصر غدًا، أملًا في تكرار إنجاز هذا الموسم واستعادة البطولة المحلية الغائبة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، قبل مباراة القادسية ضد النصر غدًا، فيما يقع الفريق القدساوي في المركز الرابع بـ4 نقاط.