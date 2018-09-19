القادسية ضد النصر في مباراة الرغبة والطموح

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، مساء اليوم الأربعاء، مباراة القادسية ضد النصر في جولة الوطن بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مباراة القادسية ضد النصر اليوم، بهدف الحصول على الثلاث نقاط والحفاظ على مسيرته المميزة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على نظيره أُحد في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتغلب على الفيصلي بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف عن الهلال والشباب.

ويرغب الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، في تحقيق الفوز بمباراة القادسية ضد النصر اليوم، للسير على نهج موسم 2014/ 2015، عندما حقق 6 انتصارات متتالية في بداية المسابقة، وانتهى بتتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق القدساوي باستغلال البداية المميزة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة القادسية ضد النصر اليوم، لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره.

ويملك الفريق القدساوي سجلًا مميزًا في مباريات القادسية ضد النصر التي تُقام على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يخسر آخر 4 مواجهات على ملعب أمام العالمي، تعادل مرة وفاز 4 مرات.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي مع الفتح، قبل أن ينتفض في الجولة الثانية؛ ويفوز على الاتحاد بثلاثية نظيفة، كانت السبب في الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب العميد.