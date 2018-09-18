القادسية ضد النصر .. 12 مباراة.. 35 هدفًا وتفوق للعالمي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، مباراة القادسية ضد النصر في الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الأربعاء.

ولعب القادسية ضد النصر 12 مباراة من قبل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، الذي تمكن من تحقيق الفوز في 6 مواجهات، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهما.

وقبل مباراة القادسية ضد النصر غدًا، نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تسجيل 21 هدفًا، واهتزت شباكه بـ14 هدفًا خلال المباريات التي جمعت الفريقين في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي فوزين متتاليين في أول جولتين بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراة القادسية ضد النصر بالجولة الثالثة، حيث تغلب على أُحد والفيصلي، بنتيجة هدفين لهدف.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق القدساوي مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراة القادسية ضد النصر بالجولة الثالثة، حيث تمكن من التعادل سلبيًا مع الفتح، قبل أن يقسو على الاتحاد بثلاثية في الجولة الثانية.