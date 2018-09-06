القادسية ينهار أمام الاتفاق بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة القادسية والاتفاق الودية، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، بفوز فارس الدهناء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الشوط الأول من المباراة الودية مُتكافئًا بين الفريقين، حيث أضاع كل منهما أكثر من فرصة، لينتهي بالتعادل بدون أهداف.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع بداية الشوط الثاني، ونجح برايان أليمان في هز الشباك من تسديدة قوية في الدقيقة 47، وسجل إلتون جوزيه هدف التعادل في الدقيقة 65.

وتعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ياسين برناوي للطرد في الدقيقة 79، وسجل محمد السبيعي هدف الاتفاق الثاني في الدقيقة 84 من تسديدة أرضية قوية.

وعزز فيليب كيش تقدم الاتفاق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بخسارة القادسية بثلاثية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لمواجهة نظيره الاتحاد، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يُلاقي الاتفاق فريق الباطن.