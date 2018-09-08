القبض على داهس المرأة على طريق مكة – المدينة

المواطن - مكة المكرمة

قبضت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على قائد مركبة دهس امرأة، وارتكب الفرار من موقع الحادث على طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة.

وأوضح حساب أمن الطرق الرسمي على موقع “تويتر” أنه تم إحالة قائد المركبة مرتكب الجريمة إلى الجهات المختصة.

وبحسب المعلومات المتداولة، المرأة من الجنسية الإفريقية وعُثر عليها على مقربة من كوبري بريمان باتجاه مكة، حيث أصيبت إصابات متفرقة ولم تكن تحمل إثبات هوية.