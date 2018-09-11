القبض على فتاة ظھرت بشكل مسيء مع وافد بأحد الفنادق

المواطن - جدة

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع مع وافد مصري يتناولان الإفطار في استقبال أحد الأجنحة الفندقیة بحي الحمراء بجدة.

وكانت فرق التفتیش التابعة لوزارة العمل وقفت میدانیاً على الفندق الأحد الماضي، حیث تم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديین.

وبعد ذلك بدأ رجال الأمن في ملاحقة الفتاة، وتم تحديد موقعها والقبض علیها، تمهیداً لإحالتها إلى النیابة العامة.

وكانت فرق التفتیش التابعة لوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة قد أعلنت أول أمس، عن ضبط وافد من جنسیة عربیة ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فیديو مع سیدة في موقع استقبال النزلاء بأحد الأجنحة الفندقیة بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخیل: إن فرق التفتیش وقفت میدانیاً على الموقع بعد تداول مقاطع الفیديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حیث تم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديین.

وأبان أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشأة بالضوابط المكانیة لعمل المرأة، مبیناً أنه ستتم إحالة القضیة لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفین.