القبض على نجلي مبارك يهبط بالبورصة المصرية

المواطن - القاهرة

أمرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أمس، بالقبض على نجلي مبارك علاء وجمال محمد حسني مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “التلاعب بالبورصة”، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وكان نجلا مبارك يحاكمان في القضية وهما مخلى سبيلهما.

وقبضت السلطات المصرية على نجلي مبارك والرئيس الأسبق بعد نحو شهرين من الثورة التي أطاحت بحكمه، قبل أن يخلى مبارك الأب في أغسطس 2013 ونجليه في يناير 2015.

وأحال النائب العام المصري الأسبق عبدالمجيد محمود نجلي مبارك إلى المحكمة بسبب إقدامهم على “تحقيق أرباح ومبالغ مالية بغير حق تزيد على ملياري جنيه”.

ومن بين المتهمين أيضًا حسن هيكل، نجل الصحافي الشهير الراحل محمد حسنين هيكل.

وهبط نبأ القبض على نجلي مبارك بمؤشر البورصة المصرية 3.6% اليوم الأحد إلى 14755 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 13 فبراير الماضي.

وفقد المؤشر بسبب نبأ القبض على نجلي مبارك بعد أن سجل مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند 18414 نقطة في إبريل، أكثر من 1% منذ بداية العام.