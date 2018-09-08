القبض على 14 إيرانيًّا دخلوا البحرين بأسماء مزورة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على 14 إيرانيًّا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقالت داخلية البحرين في بيان: إن المقبوض عليهم دخلوا بجوازات سفر آسيوية وبأسماء غير حقيقية.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم استدعاء أصحاب العمل الذين ضبط لديهم المقبوض عليهم.

وأوضح أنه فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تمت مباشرة أعمال البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.