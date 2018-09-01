القبض على 2326 شخصًا مطلوبًا خلال موسم الحج بمكة

المواطن - مكة المكرمة

باشرت شرطة العاصمة المقدسة 10380 حالة أمنية متنوعة خلال الفترة من 20 ذي القعدة حتى 15 ذي الحجة.

وقالت قيادة مهام شرطة العاصمة المقدسة لحج عام 1439هـ، في تقرير صادر عنها اليوم السبت، إن شرطة العاصمة المقدسة بقيادة اللواء دكتور فهد مطلق العصيمي عقدت عددًا من ورش العمل؛ استعدادًا لموسم حج هذا العام ولتكامل التنسيق بين كافة القيادات الأمنية التابعة لها؛ للوصول إلى التكامل الخدمي المقدم للحجاج.

وتولت إدارة شؤون الأمن بشرطة العاصمة المقدسة، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الأمن والأمان لحجاج بيت الله، واستعدت كافة الشعب بشرطة العاصمة المقدسة بشقيها الرسمي والسري لتحقيق أعلى درجات الأمان للحجاج واستقبال بلاغاتهم بصورة استثنائية تليق لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أنها باشرت 5850 حالة مخالفة لنظام العام و458 قضية جنائية متنوعة، وقبضت على 2326 شخصًا مطلوبًا أو مشتبهًا فيه، واستوقفت 137 مركبة مخالفة “تظليل ومشتبه فيها”، وإحالة 195 متسولًا لحجة الاختصاص، وضبطت 1414 دراجة نارية أودعت حجز الدراجات.

وقالت: إن محطات النقل نقلت خلال هذه الفترة أكثر من 40 مليونًا من مساكنهم إلى الحرم المكي الشريف بنظام النقل الترددي، والذي تتولى مهام شرطة العاصمة المقدسة تنظيم وإشراف وإدارة الحشود في محطات القطار.

كما نقلت محطة “باب علي” قرابة 8 ملايين حاج، ومحطة “أجياد المصافي” قرابة 7 ملايين راكب، ومحطة “شعب عامر” أكثر من 10 ملايين راكب، ومحطة “ريع بخش” قرابة 3 ملايين ونصف المليون راكب، ومحطة “جرول” قرابة 4 ملايين.