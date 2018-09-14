القتل تعزيرًا لزاربات خان مهرب المخدرات في الرياض

القتل تعزيرًا لزاربات خان مهرب المخدرات في الرياض

2018/09/14
الساعة 6:14 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الهروين المخدّر بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو زاربات خان خيال خان- باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني زاربات خان خيال خان اليوم الجمعة 4/ 1/ 1440هـ، في منطقة الرياض.


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