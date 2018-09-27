القحطاني يُنافس على لقب أفضل مهاجم في تاريخ كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، استفتاء حول أفضل مهاجم في تاريخ منافسات بطولة كأس آسيا، بمناسبة بقاء 100 يوم على النسخة الجديدة من المسابقة القارية المُقرر إقامتها في الإمارات، يناير 2019.

وجاء نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، ياسر القحطاني في قائمة أفضل مهاجم في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بعدما سجل 4 أهداف في المسابقة القارية، وقاد الأخضر إلى نهائي نسخة 2007، ليُكلل مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة.

ويجد ياسر القحطاني منافسة قوية من الإيراني علي دائي صاحب الـ8 أهداف وهداف المسابقة نسخة 1996، على لقب أفضل مهاجم في تاريخ نهائيات كأس آسيا.

ويتصدر الإيراني علي دائي الاستفتاء الذي أطلقه الاتحاد القاري للعبة، على لقب أفضل مهاجم في تاريخ نهائيات كأس آسيا، يليه نجم الأخضر السابق ياسر القحطاني، ولا يزال التصويت مستمرًا حتى الآن.

كما تضم القائمة كلا من؛ الياباني ناوهيرو تاكاهارا، العراقي يونس محمود، الإماراتي علي مبخوت، الكويتي جاسم الهويدي، الكوري الجنوبي لي دونغ غوك والأسترالي تيم كاهيل، بالإضافة إلى الأوزبكستاني ألكساندر غينيريك.