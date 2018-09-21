القرضاوي مفتي الفتنة والمتحكم بأمر قطر

القرضاوي مفتي الفتنة والمتحكم بأمر قطر

2018/09/21
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1845
0
طباعة
المواطن - الرياض

تسلل شيخ الإرهاب القطري يوسف القرضاوي، لمركز صنع القرار في الدوحة، متدثرًا بثياب الدين، فأصبح كل شيء في قطر.

هكذا يعيش الإرهابيون ودعاة الفتن في قطر، وهكذا أصبح القرضاوي الآمر الناهي في قطر ويتحكم في سياساتها وقراراتها وثرواتها.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم