المواطن - الرياض

تسلل شيخ الإرهاب القطري يوسف القرضاوي، لمركز صنع القرار في الدوحة، متدثرًا بثياب الدين، فأصبح كل شيء في قطر.

هكذا يعيش الإرهابيون ودعاة الفتن في قطر، وهكذا أصبح القرضاوي الآمر الناهي في قطر ويتحكم في سياساتها وقراراتها وثرواتها.

#القرضاوي_مفتي_الفتنة والمتحكم بأمر #قطر يكمل دورته الحياتية في الفتنة ويقترب لنهايته !. pic.twitter.com/x5nVL4qEe6 — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 21, 2018