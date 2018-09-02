القرني للطلاب في أول يوم دراسي: بالعلم تنالون أوسمة المجد

المواطن - الرياض

تفاعل الشيخ الدكتور عائض القرني مع بداية العام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم الأحد، بعد انقضاء إجازة نهاية العام، حيث أكد على أهمية العلم والتعلم ودورهما في الارتقاء بقدر الإنسان في الدنيا والآخرة.

وقال الشيخ القرني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد الراحة يبدأ العمل، وبالعلم تعيشون حياة كريمة، وتنالون أوسمة المجد في الدنيا، ثم الأجر العظيم عند الله في الآخرة.

ودعا الشيخ القرني للطلاب بالتوفيق والتيسير حيث قال “اللهم افتح على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، اللهم يسّر لهم كل عسير، وسهل لهم كل صعب، واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين”.