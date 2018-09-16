القرني معلقًا على اتفاق جدة التاريخي: بيت الوفاق ودار الاتفاق

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أن المملكة هي بيت الوفاق، ودار الاتفاق، ومملكة السلام والإسلام والأمن والإيمان.

وقال القرني: إن هذا لأنها مهبط وحي، وقبلة أُمة، ومهد رسالة، ومُنطلق حضارة، مقدمًا شكره إلى القيادة، والريادة، والسيادة بعد رعاية اتفاق الصلح التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا اليوم الأحد في جدة برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشدد القرني على أن “في بلادي نزل الوحي ولم ينزل الوحي بأرض الأجنبي وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي”.