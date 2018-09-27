القصبي لسيدات ورجال أعمال المدينة: المستقبل زاخر بالفرص الواعدة

المواطن - واس

التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أمس، رجال وسيدات الأعمال وممثلي القطاع الخاص في المدينة المنورة.

وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد بالوزير، منوهاً عن سعادتهم لمصاحبة هذا اللقاء للزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمدينة المنورة، مشيراً إلى أن غرفة المدينة حددت الاتجاهات الاستراتيجية التي ستسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 لتحقيق القطاع الخاص للاستفادة من فرص المساهمة جنبا إلى جنب مع الدولة بوصفه الشريك الاستراتيجي في تنفيذ الرؤية والعمل على دعم مشاريع ريادة الأعمال وتفصيل الشراكات بدعم أمير منطقة المدينة المنورة ونائب أمير المنطقة.

وأكد وزير التجارة أن مستقبل التجارة والاستثمار زاخر بالفرص الواعدة والمتجددة وأن الدولة تتجه بجدية نحو القضاء على البيروقراطية وتسهيل الخدمات للتجار والمستثمرين، مشدداً على أهمية قطاع الإيواء بوصفة قطاع مفصلي لتعزيز أهم موجهات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة الزوار والمعتمرين من 8 مليون إلى 30 مليون، مشيراً إلى دور برنامج خدمة ضيوف الرحمن في تعزيز الرؤية وأنه سيتم إصدار تأشيرات إلكترونية جديدة قريباً.

واستعرض القصبي جملة من الأنظمة التي أطلقتها الوزارة خلال فترة قصيرة وتعزز العمل التجاري وهي “نظام الافلاس – نظام الرهن التجاري”، مبيناً أن نظام الامتياز التجاري سيرى النور قريباً، مشدداً على أدوار الغرف السعودية وأهميتها باعتبار الغرف السعودية هي التي ستقود المبادرات الخاصة برؤية 2030.

وتناول القصبي في معرض إجابته على استفسارات سيدات ورجال الأعمال التستر التجاري والغش التجاري ونظام الاغراق، مؤكداً على الأدوار التي تقوم بها الفرق الرقابية في الوزارة ميدانياً بكل قوة ضد الغش التجاري والتستر والحملات المستمرة ضدها في كافة مناطق المملكة، مبيناً أنه سيعاد دراسة نظامي الغش التجاري والتستر لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار القصبي إلى أن برنامج ضيوف الرحمن يعمل على وضع تصور متكامل عن الاستثمار في المدينة واقترح الحلول للمشاكل التي تواجهه، مؤكداً على أهمية مساهمة قطاع الأعمال في المدينة المنورة من اقتراح الحلول وتحديد القطاعات للمستثمر الخارجي ومتطلباته والمعايير الخاصة بذلك.

ونوه القصبي بما تتمتع به منطقة المدينة المنورة من ثروات ومقومات طبيعية وتاريخية وإنسانية لا تقدر بثمن مثل العلا وأيضاً جزر البحر الأحمر التي لا يوجد لها مثيل في العالم، مشيراً إلى أن هذا سيفتح مجالات واعدة وجديدة للاستثمار والتجارة.

وكان قد اطلع على عرض للخطة الاستراتيجية لمجلس الإدارة التي استعرضها أمين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر، منوهاً بقيام الغرفة بإطلاق منصة إلكترونية ومنصة للتوطين وأخرى للفرص الاستثمارية ومنصة لخبراء الغرفة ومنصة للمشاريع ومشروع خارطة استثمارية ومشروع مبنى الغرفة.

وفي ختام اللقاء، دعا القصبي القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى طرح مبادراتهم ورؤيتهم في قطاعاتهم المختلفة عبر الغرف التجارية، مشيراً إلى أن وزارة التجارة ستتابع عن قرب هذه المبادرات والمقترحات لتطوير وتحسين كافة الأعمال.