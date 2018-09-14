القصيم تنتظر الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

ستصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مدينة القصيم، مساء اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الرائد غدًا في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعد الهلال بكل قوة لمواجهة نادي الرائد، خاصة أن الزعيم يطمح إلى تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز في الجولة الأولى على نادي الفيحاء بهدف دون رد.

في سياق آخر خاض الفريق الأول لكرة القدم بالرائد تدريبات مغلقة خلال آخر ثلاثة أيام قبل مواجهة نادي الهلال.

انتظم الدوليون مع اللاعبين المحليين بالأمس في تدريبات نادي الهلال قبل حزم الأمتعة إلى مدينة القصيم.