القضيب ردًّا على هجوم رئيس النصر: أرضية الملز ممتازة .. وملعب الملك فهد جاهز في يناير

المواطن - محمد سمعه

تحدث عبدالرحمن القضيب، وكيل رئيس هيئة الرياضة للشؤون الفنية، عن تصريحات سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر عن ملعب الملز.

وكان سعود آل سويلم انتقد سوء أرضية ملعب الملز والذي احتضن مباراة النصر والتعاون أول أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث عبدالرحمن القضيب لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: من حق الجميع انتقاد ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، وأرضية ملعب الملز تم تغييرها قبل سنتين ويعتبر أقدم أرضية لأننا غيرنا أرضيات معظم الملاعب في السعودية.

وأضاف القضيب: قبل عامين أزلنا أرضية ملعب الملز بالكامل، ويعتبر مستواه متساويًا والأفضل على مستوى الشرق الأوسط، ويُعتبر عشب الملعب ذا كثافة عالية والمدربين يطلبون رش الأرضية قبل المباراة وبين الشوطين وبسبب كثافته يتسبب بانزلاق اللاعبين وحلها سهل بتقليل كثافة العشب ورش المياه.

وتابع القضيب: لو حضر وفد دولي من الفيفا سيجد أن أرضية ملعب الملز مطابقة للمواصفات العالمية، وتم تقليص كثافة العشب العالية لأرضية ملعب الملز، وهذا سيساهم في تغيير اللون وتحسين الأرضية.

وأكمل وكيل رئيس هيئة الرياضة تصريحاته قائلًا: علاج أرضية ملعب الملز يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة وهو يتعلق بكثافة العشب.

واختتم القضيب تصريحاته قائلًا: ملعب الملك فهد الدولي سيكون جاهزًا في يناير المقبل.